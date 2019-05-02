Операционная система Windows 10 «потяжелеет» в два раза

Microsoft с каждым годом делает свою операционную систему лучше, но одновременно с этим она становится все сложнее и «тяжелее».

Сейчас Windows 10 после установки занимает около 16 ГБ на жестком диске, а ранее операционная система была значительно компактней, но в дальнейшем она будет расти.

По новым требованиям, для установки Windows 10 свободного места на накопителе должно быть 32 ГБ, а ранее требовалось 16 ГБ.

Эти требования производителей дешевой техники заставит увеличивать объём памяти, как минимум вдвое.