Операционная система HarmonyOS может стать конкурентом iOS и Android

К такому выводу пришли специалисты, опубликовав данные по рыночной доле операционных систем.

Как известно, операционная система HarmonyOS была выпущена компанией Huawei из-за санкций США и несмотря на некоторое затишье со стороны властей США, китайская компания все-таки начала предлагать свои устройства с новой ОС.

Как ранее стало известно, Huawei разрабатывала операционной систему с 2017 года. Исследование показало, что всего за пару месяцев доля новой ОС растет и по прогнозам специалистов, до конца года доля будет 0,1%, а к концу следующего года показатель в Китае составит 5%.

При этом рыночная доля HarmonyOS в 2020 году достигнет показателя 2%. Пока же ведущей ОС является Android (39%), на втором месте находится Windows (35%), в тройке лидеров разместилась iOS (13,87%), а на четвертом и пятом месте еще есть MacOS (5,92%) и Linux (0,77%).

То есть, если прогнозы сбудутся, то уже в следующем году HarmonyOS обойдет в популярности Linux, а в дальнейшем эта операционная система может стать конкурентом iOS и Android.