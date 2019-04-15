Операторы сотовой связи в России начали тестировать eSim

В России операторы приступили к тестированию eSim, о чем сообщают «Ведомости» ссылаясь на представителей мобильных операторов связи.

Так, «Ростелеком» являясь виртуальным оператором, работающим на базе Tele2, проверил оборудование нескольких компаний для внедрения eSim.

По словам представителя проектного офиcа «Ростелеком» тестирование прошло успешно, а на устройство с eSim удалось передать все необходимые для регистрации в сети данные.

Tele2 тоже успешно провела тесты eSim и у оператора уже есть готовое решение для запуска новой технологии.

Но несмотря на все тесты eSim пока не может работать в России, так как данная система запрещена на законодательном уровне.

Источник «Ведомости«