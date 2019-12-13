Оператор Telenor отказался от дальнейшей работы с Huawei

Норвежский мобильный оператор Telenor не будет закупать оборудование для 5G у Huawei. Вместо китайской компании она решила выбрать Ericsson.

Специалисты полагают, что такое решение было принято под давлением со стороны США, так как Telenor не первая компания, которая подверглась убеждению с целью отказа от выгодных контрактов с Huawei по 5G.

В Telenor свое решение назвали как взвешенное. Перед этим они провели оценку безопасности, качества оборудования и возможность дальнейшей модернизации сети.

Huawei для Telenor 10 лет поставляла 4G оборудование, и пока оператор будет сотрудничать с китайской компании, но только в направлении обслуживания и модернизации 4G сетей.