Оператор China Mobile назвал лучшие смартфоны для игр

Сейчас каждый флагманский смартфон, оснащенный топовым процессором, можно назвать игровым, но как правило в игровом смартфоне используется еще дисплей с высокой частотой обновления и дополнительные аксессуары.

В China Mobile на основании собственного исследования определили самые лучшие смартфоны для игр, и на первом месте оказался Huawei Mate 30 Pro.

В China Mobile отметили, что во время тестов определяли не только производительность в играх, но также и уровень FPS, скорость загрузки и другие возможности.

По итогам тестов устройствам назначали звезды, причем максимальные было – 5.

На втором месте расположился Nubia Red Devil 3S, а на третьем iPhone 11 Pro Max.

Далее следуют: Oppo Reno Ace, Xiaomi Mi 9 Pro 5G, OnePlus 7T Pro, Vivo IQOO Pro, Black Shark 2 Pro, Asus ROG Phone 2 и Samsung Galaxy Note 10+ 5G.