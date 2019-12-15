Оперативная и твердотельная память подорожает на треть в 2020 году

О том, что память в следующем году может вырасти до 30% заявил финансовый директор Western Digital.

По словам представителя компании WD, сейчас полупроводниковая отрасль достигла баланса.

На нее спрос и предложения находятся в балансовой линии. В 2020 году ожидается дефицит памяти, причем как оперативной, так и твердотельной.

Ожидается, что спрос на память вырастет на 35%, а производство на 30%. Приблизительно такие же данные приводят аналитики из RBC.

По их данным, в текущем году компания Micron Technology, опустошала складские запасы специально, чтобы создать искусственный дефицит.

Специалисты из Lam Research предполагают, что первой в цене поднимется твердотельная памяти, а вот оперативная скорее всего подорожает во второй половине 2020 года.