Оперативная и твердотельная память подорожает на треть в 2020 году

Оперативная и твердотельная память подорожает на треть в 2020 году15.12.2019 22:03
О том, что память в следующем году может вырасти до 30% заявил финансовый директор Western Digital.
По словам представителя компании WD, сейчас полупроводниковая отрасль достигла баланса.
На нее спрос и предложения находятся в балансовой линии. В 2020 году ожидается дефицит памяти, причем как оперативной, так и твердотельной.
Ожидается, что спрос на память вырастет на 35%, а производство на 30%. Приблизительно такие же данные приводят аналитики из RBC.
По их данным, в текущем году компания Micron Technology, опустошала складские запасы специально, чтобы создать искусственный дефицит.
Специалисты из Lam Research предполагают, что первой в цене поднимется твердотельная памяти, а вот оперативная скорее всего подорожает во второй половине 2020 года.
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