Opera Software представила игровой браузер для геймеров Opera GX

Компания Opera Software выпустила новый браузер Opera GX для егймеров, который уже доступен для скачивания. В нем есть специальные функции, которые оценит каждый геймер.

Как и в обычной Opera, в новом браузере есть иконки для запуска популярных мессенджеров Facebook, Telegram, Vkontakte и WhatsApp.

Помимо доступа к интернет сервисам, в новую программу для просмотра интернет страниц добавили панель Twitch, а на ней можно видеть нужные для геймера стримы.

Также в программу добавят возможность просмотра видео поверх игры, но когда реализуют эту функции не сообщается.



Еще пользователю в Opera GX дали возможность ограничивать потребление ресурсов оперативной памяти и процессора. Остался в Opera GX встроенный блокировщик рекламы и VPN.