Onyx показала смартфон с быстрым E-Ink экраном

Onyx разработала смартфон с E Ink экраном. Подобных устройств было представлено уже достаточно много, и некоторые из них стали серийными, но то что показала компания Onyx отличается от аппаратов на электронной бумаге.

Главной особенностью смартфона Onyx стала скорость работы E Ink дисплея. Разработчики предусмотрели три режима работы — Normal Mode, Speed Mode, A2 Mode и X Mode.

На выставке CES 2020 была продемонстрирована скорость работы дисплея, но несмотря на все заявленные особенности E Ink все равно очень сильно уступает ЖК матрицам.

Что касается технических характеристик, то в показанном прототипе установили 5,8-дюймовый экран E Ink, восьмиядерный процессор, порт USB Type-C и все современные модули связи.

Работает устройство под управлением операционной системы Android 9.0 Pie.

