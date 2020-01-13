Onyx показала смартфон с быстрым E-Ink экраном

Меню
Поиск

USD/RUB: 61.26 EUR/RUB: 68.05 BTC/USD: 8189.77

13 февраля : понедельник

ТОП новости

Интервью

Глава компании OnePlus назвал самую красивую серию смартфонов

В недавнем интервью директор OnePlus Пит Лау назвал самые красивые смартфоны компании. 

Гендиректор OnePlus Пит Лау объяснил почему в Oxygen OS нет рекламы

Гендиректор OnePlus Пит Лау заявил, что компания старается переносить на смартфоны самые полезные функции и внедрять новейшие технологии.

Глава Qualcomm рассказал, что ждет смартфоны через 2 года

Все производители смартфонов уверены, что 5G даст новый толчок к развитию сегмента, а также увеличит продажи устройств.

Huawei готовит ещё одного «убийцу» Apple iPad

Представитель Huawei журналистам рассказал, что планшет может быть выпущен с более крупным экраном и более мощным «железом».

Цена на 5G-смартфоны Honor снизится до 140 долларов

В 2020 году количество смартфонов с 5G будет увеличиваться, а сами аппараты будут дешеветь.

Колонка эксперта

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

Статьи

Обзоры рынков

Onyx показала смартфон с быстрым E-Ink экраном

13.01.2020 12:39

Onyx разработала смартфон с E Ink экраном. Подобных устройств было представлено уже достаточно много, и некоторые из них стали серийными, но то что показала компания Onyx отличается от аппаратов на электронной бумаге.
Главной особенностью смартфона Onyx стала скорость работы E Ink дисплея. Разработчики предусмотрели три режима работы — Normal Mode, Speed Mode, A2 Mode и X Mode.

На выставке CES 2020 была продемонстрирована скорость работы дисплея, но несмотря на все заявленные особенности E Ink все равно очень сильно уступает ЖК матрицам.

Что касается технических характеристик, то в показанном прототипе установили 5,8-дюймовый экран E Ink, восьмиядерный процессор, порт USB Type-C и все современные модули связи.

Работает устройство под управлением операционной системы Android 9.0 Pie.

Просмотры:

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги