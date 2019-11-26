Онлайн-магазины раскрыли стоимость бюджетного Nokia 2.3

Онлайн-магазины раскрыли стоимость бюджетного Nokia 2.326.11.2019 16:56
Официальная презентация нового недорогого смартфона еще не состоялась, однако аппарат стал появляться в разных онлайн-магазинах Европы.
Благодаря им и удалось узнать стоимость бюджетного Nokia 2.3. Можно предположить, что новинка будет представлена в течение месяца.
В Испании в онлайн-магазине была открыта официальная страница смартфона, где изображения модели и все ее характеристики отсутствуют, но указана стоимость 93,99 долларов.
В эквиваленте Nokia 2.3 оценят в 6 018 долларов. Новинке приписывают процессор MediaTek Helio A22.
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