Онлайн-магазины раскрыли стоимость бюджетного Nokia 2.3

Официальная презентация нового недорогого смартфона еще не состоялась, однако аппарат стал появляться в разных онлайн-магазинах Европы.

Благодаря им и удалось узнать стоимость бюджетного Nokia 2.3. Можно предположить, что новинка будет представлена в течение месяца.

В Испании в онлайн-магазине была открыта официальная страница смартфона, где изображения модели и все ее характеристики отсутствуют, но указана стоимость 93,99 долларов.

В эквиваленте Nokia 2.3 оценят в 6 018 долларов. Новинке приписывают процессор MediaTek Helio A22.