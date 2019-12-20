OnePlus за найденную уязвимость будет платить от 50 до 7000 долларов

OnePlus за найденную уязвимость будет платить от 50 до 7000 долларов20.12.2019 22:37
OnePlus намерена платить разработчикам за то, что они будут находить баги в системе безопасности.
После нескольких утечек информации из интернет-магазина OnePlus, китайская компания заключила договор с HackerOne и инициировала программу Bug Bounty.
В ее рамках будут выплачиваться денежные вознаграждения от 50 до 7000 долларов тем, кто обнаружит уязвимости.
Хакерам прежде чем рассказать об уязвимости требуется зарегистрироваться в программе и рассказать про баг, а для этого придется заполнить специальную форму.
Самое большое вознаграждение будет выплачено за «особые случаи», тогда как минимальное вознаграждение будут получать только за «низкую опасность».
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