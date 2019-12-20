OnePlus за найденную уязвимость будет платить от 50 до 7000 долларов

OnePlus намерена платить разработчикам за то, что они будут находить баги в системе безопасности.

После нескольких утечек информации из интернет-магазина OnePlus, китайская компания заключила договор с HackerOne и инициировала программу Bug Bounty.

В ее рамках будут выплачиваться денежные вознаграждения от 50 до 7000 долларов тем, кто обнаружит уязвимости.

Хакерам прежде чем рассказать об уязвимости требуется зарегистрироваться в программе и рассказать про баг, а для этого придется заполнить специальную форму.

Самое большое вознаграждение будет выплачено за «особые случаи», тогда как минимальное вознаграждение будут получать только за «низкую опасность».