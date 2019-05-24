OnePlus возвращает смартфоны OnePlus 7 Pro из-за рубежа в Китай

Компания OnePlus начала возвращать партии смартфонов из-за рубежа обратно в Китае, что оказалось связано с громадным дефицитом 7 Pro в КНР.

Как стало известно, на предприятиях OnePlus не успевают выпускать достаточное количество флагманского смартфона, так как спрос на него оказался очень высоким.

Ажиотажные продажи и дефицит OnePlus 7 Pro заставили компанию возвращать отправленные за пределы Китая смартфоны, чтобы удовлетворить спрос.

В первую очередь возвращают смартфоны с тех рынков, где нет дефицита и не наблюдается повышенного спроса на модель.

Информацию об этом в социальной сети подтвердил и представитель компании, заявив, что компания делает все возможное, чтобы клиенты получили свои устройства вовремя.