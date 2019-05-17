OnePlus вошел в ТОП-5 лучших производителей премиальных смартфонов

Представитель компании поделился успехами OnePlus на мировом рынке, сообщив, что они вошли в ТОП-5 лучших производителей премиальных смартфонов.

Таких результатов бренду удалось добиться за шесть лет с момента основания. За этот период компании удалось стать наряду с таким производителями, как Apple, Samsung, Huawei и OPPO, которые также числятся в пятерке лучших в премиум-сегменте.

За всю историю марки было выпущено уже 10 флагманских смартфонов, а последними флагманами стали OnePlus 7 и его Pro-версия, которые дебютировали несколько дней назад.

Смартфон OnePlus 7 Pro сегодня поступил в продажу на американском рынке, а с 21 мая он появится в Китае и Европе.