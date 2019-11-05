OnePlus в 2020 году может выпустить собственные смарт-часы

Компания OnePlus изначально создавалась для выпуска смартфонов, но осенью она начала осваивать рынок телевизоров, а теперь сообщается про разработку «умных» часов или фитнес-браслета.

Данная информация была распространена не самыми надежными источниками, так как несколько лет назад уже сообщалось, что OnePlus выпустит фитнес-трекер, но этого так и не произошло.

Специалисты считают, что OnePlus пока не будет выпускать носимую электронику, так как на рынке нет высокопроизводительной платформы, которая соответствовала бы требованиям OnePlus.

Напомним, Qualcomm в следующем году представит процессор Snapdragon Wear 3300, и возможно он станет основой для умных часов от OnePlus.