OnePlus уличили в нечестной рекламе смартфона OnePlus 6T

Многие компании, запуская рекламные компании, используют различные уловки, а иногда запускают и совсем честную рекламу.

Некоторые компании завышают возможности своих устройств, другие публикуют фотографии, сделанные якобы на камеру рекламируемого смартфона.

На этот раз отличилась компания OnePlus, которая опубликовала рекламный ролик, в котором демонстрируют OnePlus 6T.

В рекламе этот смартфон имеет очень тонкие рамки по периметру, при этом на самом деле «живое» устройство имеет куда более толстые рамки.

Те, кто просмотрел рекламу уже обратили внимание на это. Пока каких-либо комментариев по этому поводу от компании не поступало.

