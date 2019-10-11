OnePlus презентовала флагманский смартфон OnePlus 7T Pro

Компания OnePlus провела презентацию устройства OnePlus 7T Pro, который, как оказалось, получил небольшое обновление.

В частности, аппарат предлагается с 6,67-дюймовым экраном с разрешением 3120 × 1440 точек.

Частота обновления экрана не изменилась и составляет 90 Гц, также как не изменились и другие характеристики.

Главным изменением стало появление в модели только процессора Snapdragon 855 Plus. Для покупки компания предложит версию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, оцененную в 760 долларов.

Еще будет выпущена специальная версия McLaren Edition, в которой уже будет 12 ГБ ОЗУ. Она отличается лишь оформлением и оценена в 830 долларов.