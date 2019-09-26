OnePlus представила свой первый «умный» телевизор OnePlus TV

Сентябрь оказался богатым на телевизоры, ведь на рынок вышли телевизоры под брендом Motorola, также свою новинку недавно представила Huawei, а незадолго до этого был показан телевизор под брендом Honor.

Теперь на рынке телевизоров появилась новая компания – OnePlus. Напомним, эта компания до сегодняшнего дня занималась только смартфонами.

Презентация телевизора OnePlus TV состоялась в Индии на специальном мероприятии, где еще показали новые смартфоны компании.

OnePlus TV относится к премиальному сегменту. Его дисплей QLED-матрица с квантовыми точками и 4K-разрешением поддерживает HDR Dolby Vision.

Оболочка телевизора создана на базе Android TV, и она очень похожа на ту, что используется в телевизорах Xiaomi.

Лаунчер под названием OxygenOS в телевизоре ориентирован на быстрый доступ к мультимедийному контенту.

Управлять телевизором можно как с комплектного пульта, так и со смартфона, тем более что большинство функций телевизора рассчитаны именно на смартфон.

Так, с «умного» телефона можно делать скриншоты экрана телевизора, вводить текст, и совершать другие действия, которые будет неудобно делать с пульта управления.

Что касается самого пульта, то в нем минимум кнопок и есть микрофон и качелька громкости на боковой грани.

Внешне OnePlus TV похож на все современные дорогие телевизоры – минимальные рамки вокруг экран. В новинке задняя панель получила рисунок похожий на карбон.

Было представлено две модели, которые получили диагональ 55-дюймов. Первая OnePlus TV Q1, а вторая OnePlus TV Q1 Pro с 8 динамиками суммарной мощностью 50 Вт.

В этой модели есть поддержка Dolby Atmos. По слухам, телевизоры OnePlus TV будут еще представлены с экранами диагональю 43, 65 и 75 дюймов.

В Индии OnePlus TV Q1 оценили в 69 900 рупий (63 тыс. рублей), а за версию OnePlus TV Q1 Pro придется заплатить 99 900 рупий (90 тыс. рублей).

На индийском рынке новинки появятся 28 сентября. Телевизоры OnePlus будут еще продаваться в Китае, США и Европе, и не исключено, что их привезут и в Россию.