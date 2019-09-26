OnePlus официально представила смартфон OnePlus 7T

OnePlus сегодня представила не только свой новый телевизор, но также и улучшенную версию смартфона OnePlus 7.

Смартфон OnePlus 7 был представлен в мае, а теперь китайская компания показала OnePlus 7T, который получил новую тройную камеру и более вытянутый экран.

Также в смартфоне установили новую версию процессора. Основная камера смартфона теперь выполнена в круглом блоке, где установлено три модуля с основным на 48 Мп, широкоугольным на 16 Мп, и телефото с датчиком на 12 Мп.

Дисплей в смартфоне 6,55-дюймовый с разрешением 2400×1080 пикселей.

Матрица работает с частотой 90 Гц, а такая же частота обновления в OnePlus 7 Pro. В OnePlus 7T экран теперь более вытянутый с соотношением сторон 20:9.

Пиковая яркость дисплея 1000 кд/м2. Также заявлена поддержка HDR10+. Аппарат создан на базе процессора Snapdragon 855 Plus.

Оперативной памяти в OnePlus 7T 8 ГБ, флеш-накопитель будет предложен объёмом 128 и 256 ГБ. Цена смартфона составит $535 и $565 в зависимости от объёма флеш-памяти.



