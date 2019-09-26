OnePlus официально представила смартфон OnePlus 7T

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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OnePlus официально представила смартфон OnePlus 7T

26.09.2019 22:10

OnePlus сегодня представила не только свой новый телевизор, но также и улучшенную версию смартфона OnePlus 7.
Смартфон OnePlus 7 был представлен в мае, а теперь китайская компания показала OnePlus 7T, который получил новую тройную камеру и более вытянутый экран.

Также в смартфоне установили новую версию процессора. Основная камера смартфона теперь выполнена в круглом блоке, где установлено три модуля с основным на 48 Мп, широкоугольным на 16 Мп, и телефото с датчиком на 12 Мп.

Дисплей в смартфоне 6,55-дюймовый с разрешением 2400×1080 пикселей.

Матрица работает с частотой 90 Гц, а такая же частота обновления в OnePlus 7 Pro. В OnePlus 7T экран теперь более вытянутый с соотношением сторон 20:9.

Пиковая яркость дисплея 1000 кд/м2. Также заявлена поддержка HDR10+. Аппарат создан на базе процессора Snapdragon 855 Plus.

Оперативной памяти в OnePlus 7T 8 ГБ, флеш-накопитель будет предложен объёмом 128 и 256 ГБ. Цена смартфона составит $535 и $565 в зависимости от объёма флеш-памяти.


OnePlus представила свой первый «умный» телевизор OnePlus TV

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