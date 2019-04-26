Компания OnePlus начала вести активную тизерную кампанию, анонсируя основные преимущества и новые технологии в своих новинках.

Так было и в прошлом году, когда еще до официальной премьеры были известны почти все подробности о флагмане.

В новом тизере OnePlus официально анонсировала тройную камеру в новом 7 Pro. О ней не раз упоминали инсайдеры, но теперь она подтверждена официально, хотя все характеристики не раскрывают.

Однако благодаря ранним утечкам стало известно, что в камере основным будет модуль на 48 Мп, второй получит 8 Мп и трехкратное оптическое приближение, а третьим станет 16-Мп сверхширокоугольный объектив с диафрагмой f/2,2.

То есть по предварительным данным в смартфоне основная камера должна получится отличной.

Что касается других данных, то флагман обязательно получит топовый процессор Snapdragon 855, 6,64-дюймовый экран и аккумулятор на 4 000 мАч. Официальная презентация новой флагманской линейки запланирована на 15 мая.