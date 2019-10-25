Для российского рынка новинку предлагают в одной версии с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

OnePlus объявил о старте продаж в России смартфона OnePlus 7 Pro, оцененного в 54 990 рублей. Покупатели нового смартфона получат фирменную гарантию на аппарат, а также техническую поддержку.

К тому же производитель обещает стабильную работу смартфона в сетях России. Напомним, что OnePlus 7 Pro был представлен в мае и оснащен 6,67-дюймовым экраном.

Он работает на процессоре Snapdragon 855 и имеет батарею на 4 00 мАч. Основная камера устройства получила датчики на 48, 8 и 16 Мп, а фронтальная камера оснащена модулем на 16 Мп.