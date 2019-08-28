OnePlus может выпустить Android 10 одновременно с Google

OnePlus старается обновлять свои смартфоны без задержек, но с выходом новой версии ОС Android она решила сделать исключение.

В компании намерены в день выхода Android 10 (3 сентября) представить стабильное обновление данной операционной системы для моделей OnePlus 7 Pro, OnePlus 7, OnePlus 6T, OnePlus 6, OnePlus 5T и OnePlus 5.

Такие данные приводит один из пользователей Reddit. Проверить достоверность данной информации пока невозможно.

Поэтому точно неизвестно, когда именно Android 10 появится на этих смартфонах, так на оптимизацию прошивки OxygenOS под Android 10 потребуется как минимум пару недель.

В целом Android 10 на смартфонах компании тестируется уже давно, и возможно новая ОС для пользователей станет доступна максимально быстро после официального выхода финальной версии Android 10.