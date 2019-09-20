OnePlus готовит особую версию смартфона OnePlus 7T Pro

OnePlus скоро покажет два новых смартфона — OnePlus 7T и 7T Pro. Но как выяснилось, готовится еще и третья версия линейки — 7T Pro 5G McLaren Edition.

Авторитетный информатор OnLeaks в Сети показал внешность особой версии смартфона. Его на рендерных изображения сравнивают с обычным OnePlus 7T.

OnePlus 7T Pro 5G McLaren Edition получит чёрную заднюю панель с оранжевыми акцентами, а такое решение было применено и в прошлогоднем OnePlus 6T McLaren Edition.

Пока неизвестно, чем кроме цветового оформления 7T Pro 5G McLaren Edition будет отличаться от обычного смартфона новой серии.

Предположительно, в модели установят больше памяти и в комплекте будет более мощная зарядка.