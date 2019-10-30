Инсайдеру Max J. Удалось выяснить, когда будут представлены новые смартфоны OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro.



Несмотря на то, что OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro появились недавно, в Сети уже появляются сообщения об их преемниках.

Ранее стало известно, что смартфоны будут оснащены топовым процессором Snapdragon 865, десятым Android 10 с OxygenOS, фирменной беспроводной зарядкой, а также камерами с тремя и четырьмя модулями для OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro соответственно.

Теперь же инсайдер сообщил, что презентация флагманов будет проходить позднее, чем обычно.

OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro представят во втором квартале 2020 года, тогда как OnePlus 7 показали 14 марта.