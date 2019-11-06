Специальная версия смартфона поступила в продажу только 5 ноября, тогда как обычные устройства продаются с середины октября.

Как стало известно, OnePlus 7T Pro McLaren Edition распродали менее чем за минуту. Сколько экземпляров было в распроданной партии не сообщается.

При этом есть данные, что спецверсию еще можно купить в США и в некоторых европейских странах, но только у операторов.

Напомним, что аппарат получил особое оформление корпуса, 12 ГБ оперативной памяти, процессор Snapdragon 855 Plus, тройную камеру с 48-Мп датчиком, а также 6,67-дюймовый экран.