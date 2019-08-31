OnePlus 7T Pro и OnePlus 7T Pro McLaren Edition показали на рендерах

Меню
Поиск

USD/RUB: 66.49 EUR/RUB: 73.38 BTC/USD: 9598.21

31 сентября : суббота

ТОП новости

Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Статьи

Обзоры рынков

OnePlus 7T Pro и OnePlus 7T Pro McLaren Edition показали на рендерах

31.08.2019 23:21

Новые OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro будет представлен в конце сентября и с середины октября станут доступны для покупки.
Недавно в Сети распространили новые рендеры моделей и спецверсии OnePlus 7T Pro McLaren Edition.

Судя по рендерам новинка OnePlus 7T Pro практически не отличается от OnePlus 7 Pro, и также как и последняя она имеет выдвижную камеру, оформление основной камеры. При этом модели приписывают новый вариант цвета корпуса.

В случае с OnePlus 7T Pro McLaren Edition также нет особых отличий.

Ранее сообщалось, что OnePlus 7T Pro будет оснащен экраном 6,67 дюйма, процессором Snapdragon 855 Plus, аккумулятором на 4 085 мАч, а также основной камерой с датчиками на 48Ю. 16 и 8 Мп.

К тому же все аппараты будут работать под управлением десятой версии Андроида.

Просмотры:

Метки: , ,

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги