OnePlus 7T Pro и OnePlus 7T Pro McLaren Edition показали на рендерах

Новые OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro будет представлен в конце сентября и с середины октября станут доступны для покупки.

Недавно в Сети распространили новые рендеры моделей и спецверсии OnePlus 7T Pro McLaren Edition.

Судя по рендерам новинка OnePlus 7T Pro практически не отличается от OnePlus 7 Pro, и также как и последняя она имеет выдвижную камеру, оформление основной камеры. При этом модели приписывают новый вариант цвета корпуса.

В случае с OnePlus 7T Pro McLaren Edition также нет особых отличий.

Ранее сообщалось, что OnePlus 7T Pro будет оснащен экраном 6,67 дюйма, процессором Snapdragon 855 Plus, аккумулятором на 4 085 мАч, а также основной камерой с датчиками на 48Ю. 16 и 8 Мп.

К тому же все аппараты будут работать под управлением десятой версии Андроида.