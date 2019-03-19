Флагманская модель OnePlus должна дебютировать уже в июне этого года и уже инсайдеры сообщают различные подробности о новинке.

Недавно OnePlus 7 в градиентных цветах с тройной камерой показали на рендере, подготовленным независимыми дизайнерами на основе последних слухов.

Так, модель получит градиентные цвета Black Yellow, Black Purple и Cyan Grey. Основная камера будет тройной, а фронтальная камера расположится в выдвижном модуле.

Диагональ экрана смартфона будет 6,5 дюйма и в него встроят сканер отпечатков пальцев. Работать флагман будет на процессоре Snapdragon 855.

Оперативной памяти, как ожидается будет 6 или 8 ГБ, а встроенной 128 или 256 ГБ. Также аппарат получит защиту по стандарту IP68 и технологию быстрой зарядки OnePlus WARP Charge.