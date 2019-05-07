OnePlus 7 Pro в трех цветах показали на качественных рендерах

Качественные рендерные изображения, на которых показан смартфон в трех цветах, распространило издание Winfuture.

На рендерах показали OnePlus 7 Pro в черном, золотистом и голубом градиентном цвете. В устройстве можно заметить дизайн похожий на модели Samsung.

Спереди смартфона нет «дырки» под камеру, так как в нем будет реализована выдвижная селфи-камера. На задней панели расположится тройная основная камера.

Уже известно, что OnePlus 7 Pro получит процессор Snapdragon 855 и 12 Гб оперативной памяти в топовой версии.

Аккумулятор будет установлен емкостью 4 000 мАч, а еще выйдет версия с поддержкой сетей пятого поколения. Диагональ экрана составит 6,67 дюйма. Официальный дебют новинки будет проходить 14 мая.