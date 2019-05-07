OnePlus 7 Pro в трех цветах показали на качественных рендерах

OnePlus 7 Pro в трех цветах показали на качественных рендерах07.05.2019 12:30
Качественные рендерные изображения, на которых показан смартфон в трех цветах, распространило издание Winfuture.
На рендерах показали OnePlus 7 Pro в черном, золотистом и голубом градиентном цвете. В устройстве можно заметить дизайн похожий на модели Samsung.
Спереди смартфона нет «дырки» под камеру, так как в нем будет реализована выдвижная селфи-камера. На задней панели расположится тройная основная камера.
Уже известно, что OnePlus 7 Pro получит процессор Snapdragon 855 и 12 Гб оперативной памяти в топовой версии.
Аккумулятор будет установлен емкостью 4 000 мАч, а еще выйдет версия с поддержкой сетей пятого поколения. Диагональ экрана составит 6,67 дюйма. Официальный дебют новинки будет проходить 14 мая.
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