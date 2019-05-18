OnePlus 7 Pro и iPhone XS Max сравнили по скорости работы

Компания OnePlus изначально создавалась для производства очень быстрых смартфонов по доступной цене, но со временем аппараты OnePlus становились только дороже.

Последний аппарат OnePlus 7 Pro уже нельзя назвать доступным, но его скорость работы просто поражает.

Использование нового формата флеш-накопителей и мощного процессора, а также оптимизации оболочки OxygenOS, позволяет новому смартфону работать значительно быстрее.

Так, блогер провел сравнительный тест OnePlus 7 Pro и iPhone XS Max, последний конечно уступил в запуске приложений, но вот в играх они себя повели одинаково.

Осталось дождаться сравнения смартфонов на скорость работы с использованием манипулятора, так как там станет более понятно, кто быстрее и насколько.

