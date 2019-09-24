OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro начали получать финальную версию Android 10

OnePlus начала открытое тестирование Android 10 для OnePlus 7 и 7 Pro в один день с официальным релизом новой мобильной операционной системы.

Теперь указанные смартфоны получили финальную версию нового Android 10. Обновление распространяется с фирменной оболочкой Oxygen OS 10.

С выходом Oxygen OS 10 на базе десятого Android, пользователи получили новый интерфейс и полноэкранные жесты. Также была повышена безопасность системы и добавлены новые функции.

До конца месяца Oxygen OS 10 доберется и до прошлогодних OnePlus 6 и OnePlus 6T, а вот OnePlus 7T выйдет сразу с новой прошивкой.

Напомним, презентация OnePlus 7T состоится 26 сентября, а в этот день китайская компания покажет и свой первый телевизор.