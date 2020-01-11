OnePlus 13 января покажет новые продукты

OnePlus в начале следующей недели проведет конференцию, посвященное новым продуктам компании.

Журналистам уже разослали приглашения, в котором указано название мероприятия — OnePlus 2020 Screen Technology Communication Meeting.

Что конкретно будет представлен пока неизвестно, но некоторые источники уверяют, что OnePlus расскажет и покажет технологии, которые в будущем начнут применять в смартфонах компании.

Предположительно, на конференции покажут новый экран с частотой обновления 120 Гц. Сейчас в актуальной модели — OnePlus 7T устанавливается 90 Гц дисплей.

Не исключается, что компания еще представит новый подэкранный сканер. Все подробности про новые технологии китайская компания раскроет в понедельник – 13 января.