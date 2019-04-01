OnePlus 1 апреля покажет новую технологию быстрой зарядки WarpTen

После опубликованного вчера тизера многие подумали, что 1 апреля будет представлен смартфон OnePlus 7.

Но после уточнения стало известно, что китайская компания представит новую быструю зарядку, которая превзойдет Super VOOC.

Дебют новой технологии состоится вместе с флагманским смартфоном OnePlus 7, но о ней к сожалению пока ничего не известно.

Стоит учесть, что OnePlus принадлежит компаниям BBK и Oppo. У последней уже есть технология быстрой зарядки Super VOOC, которая позволяет использовать блок питания мощностью 50 Вт.

Зарядка от OnePlus будет называться WarpTen и она должна превзойти по показателям фирменную технологию от Oppo.