Официальный сайт ОС HongMeng от Huawei оказался подделкой

Официальный сайт ОС HongMeng от Huawei оказался подделкой29.06.2019 18:12
В интернете появился сайт, посвященный операционной системе HongMeng, на котором была размещена информация не только об операционной системе, но также и о компиляторе Huawei Ark.
Сайт о HongMeng сразу вызвал массу вопросов, поэтому СМИ обратились в пресс-службу Huawei за объяснением.
Представители китайской компании заявили, что сайт не является официальным, и было еще сказано, что финальная версия HongMeng в 2019 году не появится.
Напомним, китайская компания готовит собственную операционную систему, которая будет устанавливаться вместо ОС Android.
Huawei зарегистрировала для своей ОС торговую марку Hongmeng
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