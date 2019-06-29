Официальный сайт ОС HongMeng от Huawei оказался подделкой

В интернете появился сайт, посвященный операционной системе HongMeng, на котором была размещена информация не только об операционной системе, но также и о компиляторе Huawei Ark.

Сайт о HongMeng сразу вызвал массу вопросов, поэтому СМИ обратились в пресс-службу Huawei за объяснением.

Представители китайской компании заявили, что сайт не является официальным, и было еще сказано, что финальная версия HongMeng в 2019 году не появится.

Напомним, китайская компания готовит собственную операционную систему, которая будет устанавливаться вместо ОС Android.