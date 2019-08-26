Huawei в социальной сети Weibo распространила официальный постер, анонсируя скорый дебют своих новых флагманов.



Официальный постер показал уникальный дизайн Huawei Mate 30, в котором будет круглый модуль для основной камеры с четырьмя датчиками, а еще смартфон получит экран, загнутый по краям.

Ранее сообщалось, что в камере на задней панели будет два модуля по 40 Мп. К тому же стоит обратить внимание, что вырез для селфи-камеры будет меньше.

Работать Huawei Mate 30 будет на новейшем процессоре Kirin 990 с 7-нанометровым техпроцессом, а емкость аккумулятора составит 4000 мАч, к тому же он будет поддерживать зарядку на 55 Вт.

Экран модели получил диагональ 6,7 дюйма и он будет выполнен по технологии AMOLED и способен работать в режиме Always on. Премьера флагмана состоится 19 сентября.