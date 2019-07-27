Официальное приложение WhatsApp появится на планшете iPad

Разработка WhatsApp для iPad ведется уже очень давно и по некоторым данным оно уже готово, но его пока не открывают для загрузки в официальном магазине приложений Apple.

По слухам, одновременно с выходом WhatsApp для iPadOS в мессенджере появится еще новая функция, которая позволить использовать учетную запись на планшетах и компьютерах без привязки к смартфону.

Как ранее писала «АСТЕРА», WhatsApp можно будет запускать на компьютере без обязательного подключения к нему смартфона.

Эти данные были раскрыты пользователем WABetaInfo, но доказательств появления данной функции информатор не смог предоставить.