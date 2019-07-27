Официальное приложение WhatsApp появится на планшете iPad

Официальное приложение WhatsApp появится на планшете iPad27.07.2019 20:49
Разработка WhatsApp для iPad ведется уже очень давно и по некоторым данным оно уже готово, но его пока не открывают для загрузки в официальном магазине приложений Apple.
По слухам, одновременно с выходом WhatsApp для iPadOS в мессенджере появится еще новая функция, которая позволить использовать учетную запись на планшетах и компьютерах без привязки к смартфону.
Как ранее писала «АСТЕРА», WhatsApp можно будет запускать на компьютере без обязательного подключения к нему смартфона.
Эти данные были раскрыты пользователем WABetaInfo, но доказательств появления данной функции информатор не смог предоставить.
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