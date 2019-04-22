Официально представлены полные характеристики смартфона Lenovo Z6 Pro

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22 мая : понедельник

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

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Официально представлены полные характеристики смартфона Lenovo Z6 Pro

22.04.2019 16:52

Завтра 23 апреля состоится официальная презентация нового флагманского смартфона от компании Lenovo, но уже сегодня спецификации смартфона Lenovo Z6 Pro оказались раскрыты.


Источником информации стал сам вице-президент компании, который данные о новинке опубликовал в социальной сети Weibo. Так, модель получит 6,39-дюймовый экран, где будет каплевидный вырез под фронтальную камеру и встроенный сканер отпечатков пальцев.

Селфи-камера получила разрешение 32 Мп, тогда как основная имеет четыре модуля с разрешением 48 Мп + 16 Мп + 8 Мп + 2 Мп.

То есть суммарное разрешение камеры составляет 100 Мп. Также в смартфоне предложат функцию Hyper Video, позволяющую быстро передавать данные и расширить возможности макросъемки.

Работать Lenovo Z6 Pro будет на процессоре Snapdragon 855 и получит 12 ГБ оперативной памяти, тогда как встроенной будет 512 ГБ.

За автономность устройства будет отвечать батарея на 4 000 мАч. Будет у Lenovo Z6 Pro и версия с поддержкой сетей пятого поколения.

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