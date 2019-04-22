Официально представлены полные характеристики смартфона Lenovo Z6 Pro

Завтра 23 апреля состоится официальная презентация нового флагманского смартфона от компании Lenovo, но уже сегодня спецификации смартфона Lenovo Z6 Pro оказались раскрыты.



Источником информации стал сам вице-президент компании, который данные о новинке опубликовал в социальной сети Weibo. Так, модель получит 6,39-дюймовый экран, где будет каплевидный вырез под фронтальную камеру и встроенный сканер отпечатков пальцев.

Селфи-камера получила разрешение 32 Мп, тогда как основная имеет четыре модуля с разрешением 48 Мп + 16 Мп + 8 Мп + 2 Мп.

То есть суммарное разрешение камеры составляет 100 Мп. Также в смартфоне предложат функцию Hyper Video, позволяющую быстро передавать данные и расширить возможности макросъемки.

Работать Lenovo Z6 Pro будет на процессоре Snapdragon 855 и получит 12 ГБ оперативной памяти, тогда как встроенной будет 512 ГБ.

За автономность устройства будет отвечать батарея на 4 000 мАч. Будет у Lenovo Z6 Pro и версия с поддержкой сетей пятого поколения.