Официально представлен игровой смартфон Nubia Red Magic 3

Nubia рассекретила свой новый игровой смартфон Red Magic 3. Этот аппарат стал первым в мире устройством с активным охлаждением процессора.

В смартфоне для охлаждения Snapdragon 855 используется вентилятор, который затягивает воздух через боковую решетку, и выбрасывает его через ряд прорезей на тыльной стороне смартфона.



В игровом аппарате установили 6,65-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением FHD+.

Под «капотом» игрового аппарата флагманский процессор Snapdragon 855 и 12 ГБ оперативной памяти, постоянной памяти в устройстве 256 ГБ. Также смартфон получил батарею на 5000 мАч.

С такими параметрами устройство вышло очень тяжелое – 215 граммов. В AnTuTu новинка уже установила рекорд — она в максимальной конфигурации набрала 437 524 балла.

Предыдущий рекорд принадлежал Xiaomi Mi 9 Explorer Edition с результатом 372 072 баллов. Red Magic 3 будет предлагаться в нескольких конфигурациях 6/64 ГБ — $430; 6/128 ГБ — $475; 8/128 ГБ — $520; 12/256 ГБ — $640. В продаже смартфон появится 3 мая.