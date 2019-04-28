Официально представлен игровой смартфон Nubia Red Magic 3

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29 мая : понедельник

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

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Официально представлен игровой смартфон Nubia Red Magic 3

28.04.2019 19:13

Nubia рассекретила свой новый игровой смартфон Red Magic 3. Этот аппарат стал первым в мире устройством с активным охлаждением процессора.

В смартфоне для охлаждения Snapdragon 855 используется вентилятор, который затягивает воздух через боковую решетку, и выбрасывает его через ряд прорезей на тыльной стороне смартфона.


В игровом аппарате установили 6,65-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением FHD+.

Под «капотом» игрового аппарата флагманский процессор Snapdragon 855 и 12 ГБ оперативной памяти, постоянной памяти в устройстве 256 ГБ. Также смартфон получил батарею на 5000 мАч.

С такими параметрами устройство вышло очень тяжелое – 215 граммов. В AnTuTu новинка уже установила рекорд — она в максимальной конфигурации набрала 437 524 балла.

Предыдущий рекорд принадлежал Xiaomi Mi 9 Explorer Edition с результатом 372 072 баллов. Red Magic 3 будет предлагаться в нескольких конфигурациях 6/64 ГБ — $430; 6/128 ГБ — $475; 8/128 ГБ — $520; 12/256 ГБ — $640. В продаже смартфон появится 3 мая.

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