Очень легкий смартфон Sharp Aquos Zero стал доступен для заказа

Презентация нового смартфона состоялась еще в середине осени 2018 года, при этом только сейчас компания решила начать принимать на него заказы.

Новинка появилась на официальном сайте компании, тогда как «живые» продажи запланированы на 15 января.

В своем сегменте этот смартфон оказался самым легким, при этом он имеет неплохую начинку, но предлагается по цене 650 долларов.

Очень легкий смартфон Sharp Aquos Zero поступил в продажу с 6,2-дюймовым экраном и весом 146 граммов. По сути это флагманская модель, но прошлого года.

В новинке установлен процессор Snapdragon 845, а экран выполнен по технологии OLED и имеет разрешение 2992 х 1440 пикселей.

В смартфоне реализована защита от влаги по стандарту IP68. Оперативной памяти доступно 6 ГБ, постоянной – 128 ГБ.

Основная камера получила модуль на 22,6 Мп, а для селфи будет доступна 8-мегапиксельная камера. За автономную работу устройства отвечает аккумулятор на 3 130 мАч.