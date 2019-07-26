Сама компания не раскрывает данные по объёмам продаж свих устройств, но тем не менее представитель бренда намекнул на отличные показатели.

В частности, генеральный директор Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai) проговорился, что объёмы продажи смартфонов Google удвоились за счет Pixel 3A.

При этом продажи, как оказалось, выросли более чем в два раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Речь идет о деятельности компании за второй квартал 2019 года. Аналитики между тем сообщают, что доход Alphabet, которая является материнской компанией Google, превзошел все ожидания и составил 38.9 млрд долларов, а прибыль составила 9,9 млрд долларов.