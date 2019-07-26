Объёмы продажи смартфонов Google удвоились за счет Pixel 3A26.07.2019 23:48
Сама компания не раскрывает данные по объёмам продаж свих устройств, но тем не менее представитель бренда намекнул на отличные показатели.
В частности, генеральный директор Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai) проговорился, что объёмы продажи смартфонов Google удвоились за счет Pixel 3A.
При этом продажи, как оказалось, выросли более чем в два раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Речь идет о деятельности компании за второй квартал 2019 года. Аналитики между тем сообщают, что доход Alphabet, которая является материнской компанией Google, превзошел все ожидания и составил 38.9 млрд долларов, а прибыль составила 9,9 млрд долларов.
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