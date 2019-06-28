Объёмы продаж Redmi 4А, Redmi 5А и Redmi 6А превысили 23 млн

Китайская компания Xiaomi похвасталась продажами устройств Redmi 4А, Redmi 5А и Redmi 6А, оставив сообщение, что их уже реализовали в количестве более 23 млн штук.

Представители бренда Redmi в свою очередь отметили, что серия Redmi A является востребованной, а показателя в 23,6 млн проданных смартфонов удалось добиться по состоянию на 19 апреля.

Между тем, к запуску на индийский рынок готовится модель Redmi 7A, которая появится в продаже в одно время с Redmi K20 и K20 Pro.

Также Redmi 7A выйдет и на европейский рынок, где его стоимость составит около 100 евро минимум.