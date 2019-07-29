Смартфон с тройной камерой Meizu 16Xs официально дебютировал в конце мая этого года и скоро он появится в российских магазинах.



Сегодня были объявлены цены на смартфон Meizu 16Xs для России, который предложат в двух конфигурациях с 6 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ встроенной.

Стоимость самой доступной версии составит 22 990 рублей, а за старшую попросят 24 990 рублей.

Напомним, что модель получила 6,2-дюймовый экран, в который встроили сканер отпечатков пальцев.

Работает модель на процессоре Snapdagon 675, а за ее автономность отвечает аккумулятор на 4 000 мАч.

Основная камера получила три датчика с основным на 48 Мп и фронтальную камеру с разрешением 16 Мп.