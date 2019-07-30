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Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

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По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

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В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

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Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

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Колонка эксперта

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Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

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Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

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Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Объявлены спецификации защищенного смартфона Librem 5 на Linux

30.07.2019 22:49

Смартфон Librem 5 должен стать самым безопасным современным смартфоном. Разработчики для этого решили не только использовать Linux, но также установили физические кнопки, которые на аппаратном уровне отключат камеры, микрофоны и беспроводные модули.
Работать аппарат будет под управлением PureOS, которая использует пакет Debian и адаптированную под сенсорные экраны мобильных устройств оболочку GNOME Shell.

Сегодня были раскрыты данные про технические характеристики защищенного смартфона Linux Librem 5.

В этом устройстве установят 5,7-дюймовый сенсорный экран с разрешением 1440х720 пикселей.

Процессор в смартфоне будет i.MX8M. Он создан на базе Cortex-A53 и оснащен вспомогательным чипом Cortex-M4.

Графический ускоритель используется Vivante с поддержкой OpenGL/ES 3.1, OpenCL 1.2 и Vulkan. Оперативной памяти в смартфоне будет 3 ГБ, постоянной 32 ГБ.

Основная камера в модели одинарная на 13 Мп, фронтальная — на 8 Мп. Смартфон оснастят всеми нужными модулями связи, но вот поддержки 5G не будет.

В аппарат можно установить только одну SIM-карту, но еще предусмотрели и слот для карт памяти. Librem 5 оценили в $649, но это цена по предзаказу.

В ближайшее время его цену планируют поднять до $699. Поставки устройства намерены начать в третьем квартале 2019 года.

Стоит отметить, что несмотря на раскрытые характеристики разработчики пока не показали ни одного рабочего прототипа смартфона, хотя его анонсировали еще в августе 2017 года.

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