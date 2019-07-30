Объявлены спецификации защищенного смартфона Librem 5 на Linux

Смартфон Librem 5 должен стать самым безопасным современным смартфоном. Разработчики для этого решили не только использовать Linux, но также установили физические кнопки, которые на аппаратном уровне отключат камеры, микрофоны и беспроводные модули.

Работать аппарат будет под управлением PureOS, которая использует пакет Debian и адаптированную под сенсорные экраны мобильных устройств оболочку GNOME Shell.

Сегодня были раскрыты данные про технические характеристики защищенного смартфона Linux Librem 5.

В этом устройстве установят 5,7-дюймовый сенсорный экран с разрешением 1440х720 пикселей.

Процессор в смартфоне будет i.MX8M. Он создан на базе Cortex-A53 и оснащен вспомогательным чипом Cortex-M4.

Графический ускоритель используется Vivante с поддержкой OpenGL/ES 3.1, OpenCL 1.2 и Vulkan. Оперативной памяти в смартфоне будет 3 ГБ, постоянной 32 ГБ.

Основная камера в модели одинарная на 13 Мп, фронтальная — на 8 Мп. Смартфон оснастят всеми нужными модулями связи, но вот поддержки 5G не будет.

В аппарат можно установить только одну SIM-карту, но еще предусмотрели и слот для карт памяти. Librem 5 оценили в $649, но это цена по предзаказу.

В ближайшее время его цену планируют поднять до $699. Поставки устройства намерены начать в третьем квартале 2019 года.

Стоит отметить, что несмотря на раскрытые характеристики разработчики пока не показали ни одного рабочего прототипа смартфона, хотя его анонсировали еще в августе 2017 года.