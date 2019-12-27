Объявлены самые главные смартфоны десятилетия

Журналисты издания The Next Web подготовили рейтинг смартфонов десятилетия, которые смогли повлиять на развитие индустрии в целом.

По версии этого издания, как и по версию других, самым главным смартфонов десятилетия является iPhone 4. Это первый аппарат в конструкции которого применили металл и стекла, а также он стал своеобразным родоначальником культуры селфи.

Samsung Galaxy Note стал тем самым аппаратом, который подтолкнул производителей к выпуску аппаратов с большими экранами. Moto G также оказался в рейтинге, но в нем отметили четкую, плавную и безотказную работу операционной системы.

OnePlus One назвали самым дорогим смартфоном-флагманом, а также главным оказался и Amazon Fire Phone, который хоть и оказался провальным, но позволил другим производителям сделать выводы и не совершить тех глобальных ошибок, которые были в этом аппарате.

Google Pixel признали эталоном флагманов, а Xiaomi Mi оказался первым смартфоном на рынке, который получил полностью безрамочный экран.

Еще в рейтинг вошел iPhone X с которого началась эра аппаратов с экранным вырезом. Samsung Galaxy Fold стал самым инновационным аппаратом десятилетия, а Huawei Mate 20 Pro показал, каким должен быть сбалансированный и амбициозный смартфон.