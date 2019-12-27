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Интервью

Глава компании OnePlus назвал самую красивую серию смартфонов

В недавнем интервью директор OnePlus Пит Лау назвал самые красивые смартфоны компании. 

Гендиректор OnePlus Пит Лау объяснил почему в Oxygen OS нет рекламы

Гендиректор OnePlus Пит Лау заявил, что компания старается переносить на смартфоны самые полезные функции и внедрять новейшие технологии.

Глава Qualcomm рассказал, что ждет смартфоны через 2 года

Все производители смартфонов уверены, что 5G даст новый толчок к развитию сегмента, а также увеличит продажи устройств.

Huawei готовит ещё одного «убийцу» Apple iPad

Представитель Huawei журналистам рассказал, что планшет может быть выпущен с более крупным экраном и более мощным «железом».

Цена на 5G-смартфоны Honor снизится до 140 долларов

В 2020 году количество смартфонов с 5G будет увеличиваться, а сами аппараты будут дешеветь.

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Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

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Обзоры рынков

Объявлены самые главные смартфоны десятилетия

27.12.2019 22:26

Журналисты издания The Next Web подготовили рейтинг смартфонов десятилетия, которые смогли повлиять на развитие индустрии в целом.
По версии этого издания, как и по версию других, самым главным смартфонов десятилетия является iPhone 4. Это первый аппарат в конструкции которого применили металл и стекла, а также он стал своеобразным родоначальником культуры селфи.

Samsung Galaxy Note стал тем самым аппаратом, который подтолкнул производителей к выпуску аппаратов с большими экранами. Moto G также оказался в рейтинге, но в нем отметили четкую, плавную и безотказную работу операционной системы.

OnePlus One назвали самым дорогим смартфоном-флагманом, а также главным оказался и Amazon Fire Phone, который хоть и оказался провальным, но позволил другим производителям сделать выводы и не совершить тех глобальных ошибок, которые были в этом аппарате.

Google Pixel признали эталоном флагманов, а Xiaomi Mi оказался первым смартфоном на рынке, который получил полностью безрамочный экран.

Еще в рейтинг вошел iPhone X с которого началась эра аппаратов с экранным вырезом. Samsung Galaxy Fold стал самым инновационным аппаратом десятилетия, а Huawei Mate 20 Pro показал, каким должен быть сбалансированный и амбициозный смартфон.

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