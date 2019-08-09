Объявлены российские цены Xiaomi Mi A3 на «чистом» Android

Xiaomi в России представила свой новый смартфон под управлением «чистого» Android.

Новинка Mi A3 уже продается в Европе и Украине, а с 16 августа ее можно будет приобрести в российских магазинах.

Будет предложено две версии, которые оснащены 4 ГБ оперативной памяти, а вот постоянной памяти может быть 64 и 128 ГБ. Младшую версию оценили в 16 990 рублей, а старшая уже стоит 18 990 рублей.

Напомним, Mi A3 является копией Xiaomi CC9e для китайского рынка. В смартфоне установлен экран с диагональю 6,08-дюйма, который выполнен по AMOLED-технологии и под дисплеем размещен сканер отпечатка пальца.

Тройная камера устройства получила датчики 48+8+2 Мп, фронтальная камера в аппарате на 32 Мп. Под «капотом» установлен процессор Snapdragon 665 и аккумулятор на 4030 мАч.