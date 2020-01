Объявлена дата премьеры Samsung Galaxy S20 и Galaxy Fold 2

Компания Samsung распространила в сети тизерный видеоролик, в котором анонсировала дебют новых смартфонов.

Так, была названа дата премьеры смартфонов Samsung Galaxy S20 и Galaxy Fold 2. Ранее было известно, что их дебют состоится в феврале, однако информация о дате презентации была разной.

Согласно официальной информации, Samsung Galaxy S20 и Galaxy Fold 2 будут представлены 11 февраля.

Стоит отметить, что тизерный ролик компания опубликовала раньше времени, именно поэтому он был удален с официального канала, однако журналисты успели его скопировать.

Samsung has already purged this from their Vimeo, so I think it’s fair to say how I found it. On Samsung’s press page, they will sometimes embed Vimeo links to clips like this. It helps with embeding and such. https://t.co/MFhF3F5qB2

— Max Weinbach (@MaxWinebach) 4 января 2020 г.