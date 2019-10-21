Обновленный ноутбук Xiaomi Mi Notebook Pro получил Intel 10-го поколения

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22 ноября : вторник

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Интервью

Компания OnePlus не будет выпускать дешевые смартфоны

Самая сильная позиция у компании в Индии, где она лидер среди дорогих смартфонов.

Новый глава HTC назвал главные причины неудачи компании

Руководитель HTC намерен переориентировать компанию, и теперь некогда крупнейший производитель смартфонов будет работать на богатые регионы, стараясь вернутся в премиальный сегмент.

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Обзоры рынков

Обновленный ноутбук Xiaomi Mi Notebook Pro получил Intel 10-го поколения

22.10.2019 00:53

Xiaomi представила обновленный ноутбук Mi Notebook Pro. Эта 15,6-дюймовая версия получила приставку к названию Enhanced Edition, и в ней уже установлены процессоры Intel 10-го поколения, а также улучшенный экран.
Ноутбук поступит в продажу 1 ноября по цене 990 долларов за версию с процессором Intel Core i7-10510U, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 1 ТБ.

Ноутбук еще будет предлагаться с чипом Intel Core i5-10210U, но цен на нее пока не раскрыли.

Новая матрица ноутбука, как и ранее с разрешением Full HD, но теперь она обеспечивает расширенный цветовой охват — 100% sRGB.

В ноутбуке в сравнении с предшественником была улучшена система охлаждения. Как и ранее в ней используется два вентилятора, но тепловых трубок теперь две вместо одной, как в прошлом Mi Notebook Pro.

Батарея в модели емкостью 60 Втч. Также ноутбук оснастили подсветкой клавиатуры. В новинку еще добавили фирменную систему мгновенного обмена данными со смартфоном.

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