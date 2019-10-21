Обновленный ноутбук Xiaomi Mi Notebook Pro получил Intel 10-го поколения

Xiaomi представила обновленный ноутбук Mi Notebook Pro. Эта 15,6-дюймовая версия получила приставку к названию Enhanced Edition, и в ней уже установлены процессоры Intel 10-го поколения, а также улучшенный экран.

Ноутбук поступит в продажу 1 ноября по цене 990 долларов за версию с процессором Intel Core i7-10510U, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 1 ТБ.

Ноутбук еще будет предлагаться с чипом Intel Core i5-10210U, но цен на нее пока не раскрыли.

Новая матрица ноутбука, как и ранее с разрешением Full HD, но теперь она обеспечивает расширенный цветовой охват — 100% sRGB.

В ноутбуке в сравнении с предшественником была улучшена система охлаждения. Как и ранее в ней используется два вентилятора, но тепловых трубок теперь две вместо одной, как в прошлом Mi Notebook Pro.

Батарея в модели емкостью 60 Втч. Также ноутбук оснастили подсветкой клавиатуры. В новинку еще добавили фирменную систему мгновенного обмена данными со смартфоном.