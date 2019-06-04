Обновленная версия ноутбука Huawei MateBook 13 появилась в России

Huawei в России привезла новую версию своего ноутбука с 13-дюймовым экраном. Он отличается от предыдущей версии более мощной видеокартой и накопителем.

Huawei MateBook 13 на российском рынке оценивается в 76 990 рублей. Он будет доступен для покупки с 6 июня.

Внешне новинка от прошлой версии ничем не отличается, да и к тому же в ней даже не стали менять процессор и это по-прежнему Intel Core i5-8265U.

Оперативной памяти в ноутбуке 8 ГБ, накопитель теперь PCI-e на 512 ГБ, а дискретная видеокарта NVidia MX150 с 2 ГБ собственной памяти.

В MateBook 13 установлен 13-дюймовый экран с разрешением 2160×1440 пикселей. Заявлено, что встроенного аккумулятора хватит до 10 часов работы. Размеры ноутбука MateBook 13 – 286х211х14,9 мм, вес – 1,3 кг.