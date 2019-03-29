Обновленная Nintendo Switch предстала на первых изображениях

О том что Nintendo готовит новые версии консоли сообщалось ранее, но теперь появились первые изображения обновленной Switch, а также были названы ее характеристики.

По новым данным будет выпущено две версии Nintendo Switch, где одна станет еще мощнее текущей генерации, а вторая будет «урезанной» и по слухам ее нельзя будет даже подключить к телевизору.

Что касается текущего изображения, то пока непонятно, что за консоль на них показана. Не исключено, что это как раз бюджетный вариант.



Источники сообщили, что в Nintendo Switch 2019 года установят 4К OLED-дисплей, который обеспечит консоли больше энергоэффективности в сравнении с текущей версией приставки.

Сообщается еще и о возможности вывода картинки на 4К телевизор. Конечно для такого решения Nintendo придется установить более мощный процессор. Памяти в консоли будет 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной.



Ориентировочно мощная версия Switch будет стоить 400 долларов, а второй более дешевый вариант консоли оценят в пределах 200-300 долларов.