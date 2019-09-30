Обновление Windows 10 (1909) выйдет через несколько дней

Microsoft уже готова к выпуску обновления Windows 10 версии 1909, которое уже находится на серверах компании.

2 октября состоится большая презентация новых продуктов Microsoft. На мероприятии должны представить новые планшеты линейки Surface и ноутбук Surface Laptop 3.

Предположительно, на следующий день после показа новинок, Windows 10 версии 1909 начнут распространять среди пользователей.

Стоит отметить, что версия 1909 не является крупным обновлением, так как масштабные изменения в самой популярной мире ОС запланированы на весну 2020 года.