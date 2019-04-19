Обновление улучшает работу основной камеры в Nokia 9 PureView

Меню
Поиск

USD/RUB: 64.07 EUR/RUB: 72.24 BTC/USD: 5297.93

19 мая : пятница

ТОП новости

Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

Статьи

Обзоры рынков

Обновление улучшает работу основной камеры в Nokia 9 PureView

19.04.2019 17:50

Смартфон Nokia 9 PureView с пятью камерами получил обновление, в котором улучшили работу системы и камеры.

Nokia 9 PureView должен был стать лучшим камерофоном года, но на самом деле аппарат со своими пятью камерами уступает смартфонам Huawei, у которых установлено три объектива.

Обновление для смартфона улучшает работу сканера отпечатка пальца и вносит ряд изменений в работу камеры.

Так, была исправлена ошибка в автоматическом выборе экспозиции, улучшена работа HDR режима и улучшена цветопередача экрана. Но несмотря на все улучшения скорость работы камеры пока остается на низком уровне.

Напомним, разработка Nokia 9 PureView велась больше года и релиз аппарата переносили несколько раз, поэтому характеристики устройства не соответствуют смартфонам 2019 года.

В смартфоне установлен 5,99-дюймовый экран без вырезов, а его разрешение составляет 2880х1440 пикселей.

В дисплей смартфона встроен сканер отпечатка пальца, а также устройство оснащено Snapdragon 845, оперативной памяти 6 ГБ, постоянной 128 ГБ.

В РФ стартовали продажи пятикамерного смартфона Nokia 9 PureView

Просмотры:

Метки: ,

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги