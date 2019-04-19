Обновление улучшает работу основной камеры в Nokia 9 PureView

Обновление улучшает работу основной камеры в Nokia 9 PureView19.04.2019 17:50
Смартфон Nokia 9 PureView с пятью камерами получил обновление, в котором улучшили работу системы и камеры.
Nokia 9 PureView должен был стать лучшим камерофоном года, но на самом деле аппарат со своими пятью камерами уступает смартфонам Huawei, у которых установлено три объектива.
Обновление для смартфона улучшает работу сканера отпечатка пальца и вносит ряд изменений в работу камеры.
Так, была исправлена ошибка в автоматическом выборе экспозиции, улучшена работа HDR режима и улучшена цветопередача экрана. Но несмотря на все улучшения скорость работы камеры пока остается на низком уровне.
Напомним, разработка Nokia 9 PureView велась больше года и релиз аппарата переносили несколько раз, поэтому характеристики устройства не соответствуют смартфонам 2019 года.
В смартфоне установлен 5,99-дюймовый экран без вырезов, а его разрешение составляет 2880х1440 пикселей.
В дисплей смартфона встроен сканер отпечатка пальца, а также устройство оснащено Snapdragon 845, оперативной памяти 6 ГБ, постоянной 128 ГБ.
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