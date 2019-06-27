Обновление прошивки MIUI «ломает» смартфоны Xiaomi Mi 9 SE

После очередного обновления прошивки MIUI смартфон Xiaomi Mi 9 SE выходит из строя.

После распространения MIUI 10.3.1.0 пользователи Xiaomi Mi 9 SE на экране устройства увидели надпись «Система была уничтожена. Нажмите кнопку питания для выключения».



В китайской компании после первых жалоб признали ошибку и остановили распространение прошивки MIUI 10.3.1.0.

Сейчас китайский производитель просит пользователей в случае некорректной работы аппарата обращаться в службу поддержки.

Один из пользователей без помощи представителей Xiaomi смог восстановить работу смартфона, перепрошив его на стабильную версию MIUI.