Обновление прошивки MIUI «ломает» смартфоны Xiaomi Mi 9 SE

Обновление прошивки MIUI «ломает» смартфоны Xiaomi Mi 9 SE27.06.2019 22:01
После очередного обновления прошивки MIUI смартфон Xiaomi Mi 9 SE выходит из строя.
После распространения MIUI 10.3.1.0 пользователи Xiaomi Mi 9 SE на экране устройства увидели надпись «Система была уничтожена. Нажмите кнопку питания для выключения».
В китайской компании после первых жалоб признали ошибку и остановили распространение прошивки MIUI 10.3.1.0.
Сейчас китайский производитель просит пользователей в случае некорректной работы аппарата обращаться в службу поддержки.
Один из пользователей без помощи представителей Xiaomi смог восстановить работу смартфона, перепрошив его на стабильную версию MIUI.
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