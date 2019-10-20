Обновление iOS сломало отправку файлов в новых iPhone

Пользователи новых смартфонов iPhone, представленных в сентябре, стали жаловаться на проблемы, которые возникают после обновления.

В частности, владельцы iPhone говорят, что после обновлений до iOS 13.1.3 и iOS 13.2 beta 3 появляется ошибка Ultra Wideband Update Failed.

Из-за нее в устройстве не отправляются файлы посредством AirDrop. Предполагается, что проблема возникла из-за нового чипа U1, а он, как известно, отвечает за работу в новых моделях в формате сверхширокополосной связи (UWB).

Проблему в некоторых случаях можно решить только восстановив прошивку из резервной копии. Комментариев от компании по этому поводу не поступало.